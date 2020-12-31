شكرا لقرائتكم خبر عن مولر وزوجته يستثمران في الخيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الحياة بعد الاعتزال معروفة لنجم بايرن ميونيخ الألماني توماس مولر، فالمهاجم يمتلك أصلاً مزرعة ويلقب نفسه بـ«مدير الجزر» في إسطبل زوجته ليزا بطلة استعراض الخيل.

وأطلق مولر وليزا مؤخراً حساباً رسمياً للمزرعة أطلقا عليها اسم «محطة توليد الخيول»، يعرضان فيه تخصيب المهور من خيولهما المميزة في المنافسات والعروض ومن ضمنها «دافي»، حصان مولر المفضل، مقابل 1700 إسترليني، وشارك مولر خبر تجارته لعام 2021 مع متابعيه على «إنستجرام» وكتب: «أنا وليزا مشينا خطوة إضافية في حياتنا مع الخيل، ونتطلع لموسم تزاوج الخيول في 2021».

ويجني مربو الخيول الملايين من عرض خيولهم للتزاوج ويحصل، على سبيل المثال، الجواد الأيرلندي المتخصص في السباقات جاليلو على 515 ألف إسترليني، والأسطورة فرانكل على 165 ألف إسترليني مقابل كل تزاوج.



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