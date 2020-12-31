شكرا لقرائتكم خبر عن بالوتيلي يسجل في أول ظهور مع مونزا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي هدفاً في أول ظهور مع فريقه الجديد مونزا، المنافس في الدرجة الثانية في إيطاليا، بعد 4 دقائق من صافرة البداية أمام الضيف سالرنيتانا (3 ـ 0)، وتقدم المهاجم الذي منحه مالك مونزا بيرلسكوني، مالك أي سي ميلان السابق، ومديره جالياني، آخر فرصة لاستعادة بريقه بعد تسريحه من بريشيا.

ووعد بالوتيلي المالك ومديره ببذل كل ما بوسعه للصعود للـ«سيري أي» خصوصاً مع وجود زميله الغاني الدولي كيفن برنس بواتينج الذي انضم لمونزا أيضاً في سبتمبر. ويحتل مونزا المركز الثالث بفارق نقطتين عن المتصدر، ويحتاج إلى أن يكون بطلاً أو وصيفاً، كي يصعد لدوري الكبار.

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