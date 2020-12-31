بعد شد وجذب.. الزمالك يعلن تفاصيل انتهاء أزمة تجديد جنش وأوباما ويعلن قيمة عقد شيكابالا

تعقد اليوم الخميس، لجنة التعاقدات بنادي الزمالك المشكلة من طارق حشيش المدير المالي للنادي، وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لإدارة النادي، وأيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الكرة، جلسة مع الثنائي يوسف أوباما لاعب الفريق الكروي ومحمود جنش حارس الفريق، من أجل حسم تجديدهما للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات، في إطار خطة اللجنة لإغلاق ملف التجديد لنجوم الفريق في الوقت الراهن.

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك، فإن اللجنة توصلت لاتفاق مع الثنائي على تجديد عقديهما، بعد فترة من الشد والجذب، تحديداً مع يوسف أوباما، الذي نشر رسالة غامضة أعرب خلالها عن غضبه من إدارة أيمن يونس لملف التجديد الخاص به، حيث كتب عبر خاصية استوري على حسابه عبر موقع «إنستجرام»: «الموعد رقم 10، سجل يا تاريخ». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ونجحت لجنة التعاقدات في حسم تجديد الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، وأحمد فتوح الذي وقع على عقد يمتد حتى 2024 مقابل 5 ملايين جنيه، لتحتوي أزمته الأخيرة والتي كادت تتسبب في رحيله المجاني عن القلعة البيضاء.

وجدد محمود عبدالرازق «شيكابالا» عقده لمدة موسمين قادمين، بعدما تم عقد جلسة مع اللاعب، وتم الاتفاق على كل بنود التعاقد بشكل رسمي.

وكشف مصدر داخل النادي الأبيض، أنه تم تجديد عقد اللاعب مع تعديله، بشكل رسمي على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال ساعات.

وتأمل اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز، في إنهاء كافة المشاكل داخل فريق الكرة، وعلى رأسها التجديد لنجوم الفريق، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي، وهو ما بدأته بالتجديد للثنائي شيكابالا وفتوح، فضلاً عن أوباما وجنش اللذان أصبحا على بعد خطوة واحدة من التجديد.

انهت إدارة الكرة بنادي الزمالك التجديد للثنائي محمود شيكابالا وأحمد فتوح لاعبا الفريق بعدما وقع الثنائي علي عقود تجديدهما مع الزمالك أمس في حضور أعضاء لجنة الكرة، ويتبقي توقيع الثنائي محمود جنش ويوسف أوباما عقب الاتفاق معهما علي كافة البنود الخاصة بعقدهما الجديد.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن محمود شيكابالا سيحصل علي 10 مليون جنيه في الموسم الأول تزيد 100 ألف جنيه في الموسم الثاني حيث يمتد تعاقده لموسمين، فيما يحصل احمد فتوح علي 7 مليون جنيه في الموسم تزيد أيضا بقيمة 100 الف جنيه في الموسم ، ويمتد تعاقده لـ 4 مواسم. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".