بعد مصطفى محمد.. لاعب آخر يطلب الرحيل عن الزمالك

طلب كريم بامبو جناح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من لجنة الكرة بالنادي السماح له بالرحيل عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل المشاركة واستعادة مستواه من جديد في الفترة المقبلة.

وأكد اللاعب لمسؤولي الزمالك أنه يمتلك أكثر من عرض من أندية في الدوري الممتاز وجاهز لتقديمها ولكنه ينتظر الموافقة على قرار رحيله إداريا من جانبهم وفنيا من جانب البرتغالي جايمي باتشيكو.

ويغيب اللاعب عن الظهور مع الزمالك في الفترة الحالية حيث لا يشارك تحت قيادة البرتغالي باتشيكو ونادرا ما يتواجد في معسكرات الفريق لذلك قرر بامبو الرحيل عن الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية لعدم حصوله على فرصة مع البرتغالي.

وعلم "القاهرة 24" أن اللاعب لديه عروض من الجونة وسموحة والمصري والإسماعيلي من أجل ضمه في الفترة المقبلة إلا أنه يؤجل كل هذا لحين معرفة قرار النادي.