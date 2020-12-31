الدوري الاميركي للمحترفين: "الملك" جيمس يحقق انجازاً جديداً يوم عيد ميلاده

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لوس انجليس: احتفل نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس بعيد ميلاده السادس والثلاثين بتحقيق انجاز جديد في مسيرته المظفرة عندما بات اول لاعب في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة يسجل 10 نقاط على الاقل في الف مباراة على التوالي في الدوري المنتظم ليقود فريقه الى الفوز على سان انتونيو سبيرز 121-107، في حين ثأر ميامي هيت بسرعة لخسارته الفادحة امام ميلووكي باكس قبل يومين بالفوز عليه 119-108.

وسجل جيمس 26 نقطة وحقق الانجاز لدى تسجيله السلة التي تقدم بها ليكرز بنتيجة 46-37 منتصف الربع الثاني.

وبدأت سلسلة جيمس في 6 كانون الثاني/يناير عام 2007 عندما كان يدافع عن الوان كليفلاند كافالييرز. اما اخر مباراة فشل فيها جيمس في تسجيل 10 نقاط فكانت في الخامس من كانون الثاني/يناير 2007 عندما اكتفى بتسجيل 8 نقاط و9 تمريرات حاسمة و5 متابعات عندما تغلب كليفلاند على ميلووكي باكس.

وكان جيمس حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم الاسطورة مايكل جوردان في 30 اذار/مارس 2018 والذي سجل 10 نقاط على الاقل في 866 مباراة تواليا. اما صاحب ثاني افضل سلسلة والذي لا يزال يلعب حاليا فهو جيمس هاردن مع 411 مباراة تخطى فيها حاجز ال10 نقاط.

وقال جيمس الذي يخوض موسمه الثامن عشر تواليا في الدوري الاميركي "احاول دائما ان اعيش اللحظة وتحسين مستواي من مباراة الى اخرى وتفاهمي مع زملائي على ارضية الملعب".

واضاف "انا محظوظ لكوني امارس اللعبة التي اعشق على مدى 18 عاما وآمل مواصلة اللعب على اعلى مستوى".

وساهم انتوني ديفيس والوافد الجديد الالماني دينيس شرودر بفوز ليكرز ايضا فسجل الاول 20 والثاني 21 نقطة، كما خاض ويسلي ماتيوز افضل مباراة له منذ الانتقال الى صفوف ليكرز وسجل 18 نقطة جميعها من رميات ثلاثية.

وكان مدرب سان انتونيو غريغ بوبوفيتش اشاد بجيمس بقوله "انه لاعب يجسد الامتياز وذلك بفضل صلابته واستقرار مستواه. يستحق الكثير من الاشادة لانه محترف بامتياز. يتمتع بذهنية قوية وبنية جسدية هائلة تؤهلانه لكي يكون لاعبا مميزا".

وقد طرد بوبوفيتش خلال المباراة بعد اعتراضه على قرارات الحكم فحلت بدلا منه مساعدته بيكي هامون التي اصبحت اول امرأة تشرف على فريق في تاريخ الدوري الاميركي.

ثأر بارد لميامي هيت

ولم ينتظر ميامي هيت اكثر من يومين للثأر لخسارته القياسية بفارق 47 نقطة امام ميلووكي باكس في مباراته الاخيرة فتغلب على المنافس ذاته بنتيجة 119-108.

وكان باكس الحق بميامي خسارة فادحة 144-97 في مباراة سجل فيها الفائز 29 رمية ثلاثية قبل يومين.

وكان السلوفيني غوران دراغيتش افضل مسجل في صفوف ميامي الذي حل وصيفا الموسم الماضي بتسجيله 26 نقطة واضاف زميلاه بام اديبايو 22 نقطة و8 متابعات و10 تمريرات حاسمة، وتايلر هيرو 21 نقطة و15 متابعة.

وكان باكس في طريقه الى تجديد فوزه على ميامي عندما تقدم عليه بفارق 14 نقطة في الربع الثالث لكن ميامي نجح في العودة في المباراة ويخرج فائزا.

وحقق نجم باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو "تريبل دبل" بتسجيله 26 نقطة و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

واعرب مدرب ميامي اريك سبويلسترا عن رضاه لاداء فريقه بقوله "لقد رد اللاعبون بافضل طريقة ممكنة. نريد دائما تعزيز روح الصلابة والتضامن" مشيرا الى ان لاعبيه شعروا "بغضب شديد وحسرة كبيرة" بعد الخسارة الفادحة الثلاثاء.

والحق بروكلين نتس الخسارة الاولى باتالانتا هوكس هذا الموسم بفوزه عليه 145-141 بفضل 33 نقطة لكيفن دورانت و25 لكايري ايرفينغ بينها 17 في الربع الاخير.

وتغلب بوسطن سلتيكس على ممفيس غريزليز 126-107 بفضل 42 نقطة لجايلين براون (رقم قياسي شخصي).

في المقابل، قاد كواهي لينارد فريقه لوس انجليس كليبرز الى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 128-105 بتسجيله 28 نقطة.

وكان لينارد يخوض اول مباراة له بعد غياب عن المباراتين الاخيرتين لاصابة في فمه اثر تلقيه كوعا وقد ارتدى قناعا واقيا.

وفي مباراة اخرى، تغلب تشارلوت هورنتس على دالاس مافريكس 118-99.