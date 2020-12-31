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وزارة الرياضة تتابع مع اتحاد الكرة ملف الكرة النسائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

حرصت وزارة الشباب والرياضة، على متابعة ملف الكرة النسائية مع اللجنة الثلاثية المعنية بإدارة شئون اتحاد كرة القدم.

وتتابع الوزارة كافة المجهودات المبذولة من قبل الاتحاد بشأن انتظام مسابقات الدورى بدرجاته المختلفة، وتسيير الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بالمنتخبات القومية.

وأعرب أشرف صبحي وزير عن تقديره وشكره للجنة الثلاثية لتفهمها لأهمية تعزيز كرة القدم النسائية، وحرصها على تطويرها على النحو الأمثل من خلال وضع مجموعة من الآليات تمكن من متابعة وتقييم الأداء بما يعود بالإيجاب على تطوير رياضة كرة القدم النسائية.

وأضاف صبحي أن الكرة النسائية جزء أساسي من توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة فى شتي المجالات وخاصة منها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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