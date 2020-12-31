الزمالك: لا نمانع رحيل مصطفى في يناير.. وغيابه كان بسبب "ضغوط نفسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إن إدارة القلعة البيضاء لا تمانع رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق في انتقالات يناير بشرط وصول عرض مُرضي للنادي وللاعب.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال سالم: "لا نمانع رحيل مصطفى محمد في يناير إذا تلقينا عرضًا يُرضي طموحات اللاعب والنادي".

وأضاف: "عرض سانت إتيان الفرنسي لم يكن مُرضيًا بالنسبة للزمالك".

وعن غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية، قال: "بحسب تصريحات الطبيب فقد كان اللاعب يعاني من آلام في ظهره، لكن من وجهة نظري الشخصية أن اللاعب كان يعاني من ضغوط نفسية بسبب تلك الأجواء".

وأتم: "انتهت تلك المرحلة، وعاد اللاعب للانتظام في التدريبات".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري WE المصري.