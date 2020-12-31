رسميا .. الزمالك يعلن التجديد لفتوح حتى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عصام سالم المتحدث الرسمي بنادي الزمالك، إن إدارة القلعة البيضاء جددت عقد أحمد فتوح لاعب الفريق حتى 2024.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أعلن عصام التجديد للظهير الأيسر الشاب.

وحصل الزمالك في 2017 على توقيع فتوح لمدة خمسة مواسم قادمة بعد إعارته لإنبي، وتم إدراجه في الفئة الخاصة بالناشئين.

وتم إعارة البالغ من العمر 22 عامًا إلى صفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 18/19.

وعاد فتوح الموسم الماضي إلى نادي الزمالك بعد انتهاء فترة إعارته لسموحة ليقود الجبهة اليسرى للفريق الأبيض.