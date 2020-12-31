الأهلي: قائمة الانتظار تسمح لنا بضم "أجنبي" جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن استثناء قائمة الانتظار التي أقرتها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة يفيد جميع الأندية، مضيفًا أنها ستضم 3 لاعبين دون تحديد هويتهم سواء كانوا محليين أو أجانب.

وأقرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري والتي يرأسها أحمد مجاهد، عدة قرارات في اجتماعها مع أندية الدوري المصري أمس الأربعاء، كان من بينهما استمرار العمل بتقنية حكم الفيديو المساعد وإضافة قائمة انتظار.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو أون، قال قنديل: "الأهلي كان استثناء في عام 2020، نتطلع لمزيد من النجاحات والإنجازات خلال الأعوام المقبلة".

وأضاف: "اجتماع اتحاد الكرة كان هادئًا، حضرت ممثلًا عن الأهلي، وتم التشديد خلاله على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وتابع: "الجميع ملتزم بكل الضوابط والقيود التي تقرها الدولة أو الوزارات المعنية".

وعن جدل إلغاء تقنية الفيديو (VAR)، قال عضو الأهلي: "تم عرض الأزمة بشكل كامل، لم نتطرق لفكرة الإلغاء بشكل صريح، ولكن الجميع اتفق على أن (ما لايدرك كله لا يترك كله)".

وواصل: "كان من ضمن المقترحات أن تتحمل الأندية جزء من التكلفة، ولكن تم الاتفاق في النهاية على استمرار العمل بتقنية الفيديو وحل المشكلات الأخرى".

وبسؤاله عن مقترح إنشاء رابطة للأندية، قال: " تكوين الرابطة سيتطلب لائحة بمعايير معينة، من المفترض أن ترسل كل الأندية ترشيحاتها على أن يتم الاتفاق بين الأندية والاتحاد على موعد التقديم".

وأردف: "أعتقد أنه قد يكون من الصعب إقامتها الموسم الجاري، مازال هناك عدة إجراءات لم تتم".

وعن إنشاء قوائم الانتظار، قال قنديل: "الأهلي تحدث عن الأمر لمصلحته ولمصحلة الكرة المصرية، أعتقد أنها مفيدة في الوقت الحالي، نحن نعيش ظرفا استثنائيا".

وأتم: "قائمة الانتظار تشمل 3 لاعبين (مصريين أو أجانب) بحد أقصى، ومن حقي كنادي التعاقد مع لاعب أجنبي في الوقت الحالي بشرط أن تضم القائمة الرسمية 5 لاعبين أجانب فقط وفقًا للائحة.

جدير بالذكر أن قائمة الأجانب في الأهلي تضم كل من (جونيور أجايي، علي معلول، بدر بانون، جيرالدو، أليو ديانج).