رسميًا.. شركة أمريكية تعلن الاستحواذ على نادي بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة " talkspor" اليوم الخميس، إن مجموعة الاستثمار الأمريكية " ALK Capital" أكملت استحواذها على نادي بيرنلي.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن الشركة أعلنت إتمام الصفقة بشكل نهائي بقيمة 200 مليون جنيه استرليني بنسبة استحواذ وصلت إلى 84% من النادي الإنجليزي.

وأقرت رابطة الدوري الممتاز عملية الاستحواذ وسيتم تعيين آلان بيس الشريك في المجموعة رئيسًا للنادي بدلاً من مايك جارليك، على أن يستمر الأخير في مجلس الإدارة الجديد للنادي.

وقال جارليك (الذي كان يمتلك أقل من 50 في المائة من أسهم النادي): "إن الصفقة تمثل تقدمًا طبيعيًا لبيرنلي، نرحب بالمستثمرين الجدد في تيرف مور الذين سيدعمون النادي لسنوات عديدة مقبلة داخل وخارج الملعب".

من جانبه قال بيس: "اليوم هو حقبة جديدة لبيرنلي، أصبحنا مسئولين عن هذا النادي، نسعى لمواصلة العمل الرائع الذي قام به مايك جارليك (المدير)، شين ديتش (مدرب الفريق) لجعل بيرنلي نادٍ مستقر ماليًا ومستقرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع ان تكون أولوية المستثمرين الجدد هو الجلوس مع شين ديتش مدرب الفريق لبحث تدعيمات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جدير بالذكر ان بيرنلي يحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.