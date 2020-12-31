متحدث الزمالك: ساعات تحسم مستقبل ساسي.. ولم أفهم "ستوري" أوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إن الساعات المقبلة ستحسم مستقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي مع الفريق الأبيض، مضيفًا أنه لم يفهم "ستوري" يوسف إبراهيم (أوباما) التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتب فيها (الموعد رقم 10.. سجل يا تاريخ).

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، قال سالم: "متمسكون ببقاء ساسي معنا، هو لاعب مهم في تشكيل الزمالك، اللاعب كان له مستحقات متأخرة قُدرت بقيمة 500 ألف يورو".

وأضاف: "جزء من ملف اللاعب تم غلقه، لم يصبح (حر) ولن يرحل مجانًا، نسير حاليًا في مفاوضات استمراره معنا".

وتابع: "متفائلون برغم العروض المغرية التي تلقاها، ساسي حصل على عرض قطري بقيمة تفوق الـ3 مليون يورو في الموسم (ما يعادل 60 مليون جنيه في الموسم).

وعن مفاوضات التجديد، قال: "الأمر سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة".

وعن وضعية يوسف أوباما، قال: "لم أفهم (ستوري) انستجرام، تم الاتفاق بينه وبين إدارة النادي على الإبقاء عليه، يتبقى رتوش أخيرة فقط".

وأتم: "عقدت جلسة مؤخرًا مع أوباما، اللاعب متجاوب للغاية مع النادي، بدأ يستعيد مستواه، معنوياته ارتفعت والأمور استقرت إلى حد ما، لست قلقًا لوضعية أوباما، سيستمر معنا".