السبت.. بعثة المقاولون العرب تطير لتونس استعدادًا للنجم الساحلي

تطير بعثة المقاولون العرب يوم السبت المقبل إلى تونس، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي ضمن إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان المقاولون تعادل سلبيًا دون أهداف أمام النجم الساحلي في مباراة الذهاب على ستاد عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر.

ويواجه المقاولون العرب ، نظيره النجم الساحلي

يوم ٦ يناير من ٢٠٢١ المقبل، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

ويستعد المقاولون العرب بقوة للنجم الساحلي للفوز عليه، من أجل العبور للدور المقبل مع صعوبة المهمة، مستغلًا معنويات لاعبيه المرتفعة بعد فوزه في مباراة

البنك الأهلي بهدفين نظيفين بالدوري.

يدرس الجهاز الفني لفريق المقاولون مباريات النجم الساحلي الأخيرة، ومباراة الذهاب بالإضافة لترقبه لمباراة النجم أمام الترجي المقرر لها غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري التونسي.

استعاد المقاولون العرب ٤ لاعبين بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، حيث جاءت مسحتهم سلبية، وهم محمد سمير، سيف الدين الجزيري، هيثم جويني، أحمد الشيمي، ويأمل الفريق في استعادة باقي المصابين.