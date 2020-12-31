موعد مباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشق كرة القدم السعودية إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة مباراة الديربي المرتقبة بين الهلال والشباب في إطار مواجهات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

موعد مباراة الهلال والشباب واليوم :

ستنطلق مباراة الهلال ضد الشباب في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، الثامنة إلا 10 دقائق بتوقيت السعودية، التاسعة إلا 10 دقائق بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة .

القناة الناقلة لمباراة الهلال والشباب :

ومن المقرر أن تذاع المباراة ستذاع عبر شاشة قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي جعفر الصليح في موعدها المحدد .

يدخل فريق الهلال مباراة اليوم متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 18 نقطة .