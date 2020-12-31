موعد مباراة النصر والفيصلي اليوم بالدوري السعودي والقناة الناقلة

يحل فريق النصر الأول لكرة القدم ضيفًا على الفيصلي في المباراة التي ستجمعها اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار مواجهات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020 – 2021 .

موعد مباراة النصر والفيصلي اليوم :

تقرر انطلاق مباراة النصر ضد الفيصلي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيصلي :

ستذاع مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم عبر قناة KSA Sports 3 HD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي .

يخوض فريق النصر مباراة اليوم وهو متواجدًا في المركز الخامس عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط فقط، بينما يدخل فريق الفيصلي المباراة محتلا المركز التاسع برصيد 13 نقطة .