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موعد مباراة النصر والفيصلي اليوم بالدوري السعودي والقناة الناقلة

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يحل فريق النصر الأول لكرة القدم ضيفًا على الفيصلي في المباراة التي ستجمعها اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة في إطار مواجهات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020 – 2021 .

موعد مباراة النصر والفيصلي اليوم :

تقرر انطلاق مباراة النصر ضد الفيصلي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت ، السابعة بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيصلي :

ستذاع مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم عبر قناة KSA Sports 3 HD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي .

يخوض فريق النصر مباراة اليوم وهو متواجدًا في المركز الخامس عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط فقط، بينما يدخل فريق الفيصلي المباراة محتلا المركز التاسع برصيد 13 نقطة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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