موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم بالدوري السعودي والقناة الناقلة

يحل فريق الاتحاد ضيفًا على الباطن في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير نادي الباطن، وذلك في إطار مواجهات الجولة 11 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم:

ستنطلق مباراة الاتحاد ضد الباطن في تمام الساعة الثانية و10 دقائق ظهرَا بتوقيت مصر، الثالثة و10 دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة و10 دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن :

ومن المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد اليوم ضد الباطن عبر قناة KSA Sports 3 HD بصوت المعلق الرياضي راشد الدوسري .

ويدخل فريق الاتحاد مباراة اليوم محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الباطن المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.