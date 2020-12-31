شباب الأهلي يلتقي الإنتاج الحربي في دوري الجمهورية

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ اليوم الخميس، مع ضيفه الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية من الدور الثاني للمجموعة الأولى من دوري الجمهورية للشباب.

ويخوض الأهلي اللقاء وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري، والاستمرار في صدارة المجموعة؛ ليضمن التأهل مبكراً للمرحلة النهائية

للبطولة، وتكرار الفوز على الإنتاج مثلما فعل في لقاء الدور الأول.

يحتل شباب الأهلي صدارة المجموعة برصيد ١٢ نقطة، جمعها من الفوز في ٤ مباريات وهزيمة واحدة، حيث فاز على غزل المحلة ٣ - ١، وعلى الإنتاج الحربي ٣ - صفر، وخسر

من إنبي صفر - ٢، وفاز على الجونة ٤ - صفر، وأخيراً على غزل المحلة ٣ - صفر، مسجلاً ١٣ هدفاً مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً، وأحمد يونس مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدارياً، وأسامة مصطفى طبيباً للفريق ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائي التدليك.