سيدات يد الزمالك يواصلن الاستعداد لـ أصحاب الجياد

أدى الفريق الأول لكرة اليد "سيدات" بنادي الزمالك، مساء الأربعاء، تدريباته بملاعب النادي المفتوحة، تحت قيادة المدير الفني للفريق، قاسم إبراهيم؛ استعداداً لمواجهة نظيره أصحاب الجياد.

ويختتم فريق الزمالك لكرة اليد "سيدات" تدريباته مساء اليوم

الخميس؛ استعدادًا لمواجهة أصحاب الجياد يوم الجمعة المقبل بصالة النادي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بدوري عمومي سيدات للموسم 2020/2021.

ويقوم الجهاز الفني بقيادة قاسم إبراهيم، بإلقاء

محاضرة فنية خلال التدريب الختامي اليوم؛ لشرح بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراة.

ويقود فريق سيدات اليد بنادي الزمالك كلاً من: قاسم إبراهيم، المدير الفني للفريق، أحمد عبد الجواد، مدرب عام، محمد مصطفى كمدرب حراس مرمي وسهام ركابي مدربة أحمال وأمال محمد إداري للفريق.