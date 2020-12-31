اليوم.. 3 مواجهات قوية في الجولة 11 من الدوري السعودي

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حيث ستقام 3 مواجهات قوية نرصدها لكم في السطور التالية:

مباراة الاتحاد والباطن

يحل فريق الاتحاد ضيفًا على الباطن في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير نادي الباطن، وذلك في تمام الساعة الثانية و10 دقائق ظهرا

بتوقيت مصر، الثالثة و10 دقائق بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD بصوت المعلق الرياضي راشد الدوسري.

مباراة النصر والفيصلي

كما يحل فريق النصر ضيفًا على الفيصلي في المباراة التي ستجمعها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الخامسة مساءً بتوقيت

مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وستذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي .

مباراة الهلال والشباب:

تتجه الأنظار إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة مباراة الديربي المرتقبة بين الهلال والشباب في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، الثامنة إلا 10 دقائق بتوقيت السعودية، وستذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي جعفر الصليح.