الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة دجلة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة وادى دجلة المقررة غدًا الجمعة بالجولة الخامسة للدورى الممتاز.

وعاد موسيمانى لقيادة التدريبات بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة عقب لقاء الاتحاد السكندرى الذى انتهى بالفوز برباعية نظيفة، كما أجرى محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الأهلى مسحة طبية عاجلة بعد

شكواه من نزلة برد حادة ولكن المسحة جاءت سلبية.

وحرص الجهاز الفنى على تقديم تقرير شامل عن فريق وادى دجلة، خاصة أن المنافس يلعب كرة قدم حديثة وبطريقة مختلفة عن أغلب فرق الدورى، وهو ما جعل موسيمانى يطلب تقريرًا خاصًا.

فى المقابل، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن فريق سونيديب بطل النيجر يصل خلال اليومين المقبلين استعدادا لمواجهة الإياب التى تقام يوم ٥ يناير المقبل.

وأضاف: «سوينديب يصل يوم غد الجمعة أو بعد غدٍ السبت بانتظار التأكيد من الفريق الضيف بشأن الموعد النهائى لوصوله إلى القاهرة».

وفاز الأهلى ذهابا على سوينديب بطل النيجر بهدف نظيف سجله المالى أليو ديانج لاعب الفريق فى مستهل رحلة الفريق للدفاع عن لقبه الأفريقي.