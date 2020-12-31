موسيماني يتمسك بصفقة الأهلي السوبر.. ويرشح بديل سيرينو

تمسك الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بالتعاقد مع صفقة سوبر لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر فى الفترة بين 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وأكد موسيمانى لإدارة الأهلى حاجة الفريق لمهاجم بمواصفات خاصة يجيد اللعب فى أدوار الجناح وصانع الألعاب ورشح الأوروجويانى

جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى لهذا المركز، ولكن الصفقة تعثرت لخلافات مالية.

ورشح موسيمانى الثنائى كيجان دوللى جناح فريق مونبيليه الفرنسى ومنتخب جنوب أفريقيا الذى لعب تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقى فى صفوف صن داونز قبل رحيله للدورى

الفرنسي.

وتحفظت لجنة التخطيط على دوللى وقدراته الفنية خاصة أن اللاعب ابتعد عن مستواه فى الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذى يجعل التعاقد معه محفوفًا بالمخاطر من وجهة نظر لجنة التخطيط.

فى الوقت الذى رشح موسيمانى أيضًا النجم خاما بيليات جناح منتخب زيمبابوى وفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى للانضمام فى شهر يناير المقبل من أجل تدعيم هذا المركز، خاصة أن بيليات يجيد كجناح ومهاجم متأخر أيضًا.