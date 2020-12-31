الأهلي 2003 يواجه الجونة في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ مع الجونة، اليوم الخميس، في لقاء يجمع بينهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة السادسة والأولى من الدور الثاني للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.

الأهلي يدخل الدور الثاني من المسابقة وهو يسعى بقوة لتحسين وضعه والمنافسة بقوة على الصعود للمرحلة النهائية، بعدما تعثر خلال مباريات الدور

الأول، حيث أكد محمد شرف المدير الفني للفريق أنه يعتبر كل المباريات المقبلة مباريات كؤوس ولا بديل خلالها عن الفوز من أجل التأهل للمرحلة النهائية.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٣ في رصيده ٥ نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين، بينما خسر مرتين، حيث

فاز على الجونة ٤ - صفر، وخسر أمام الإسماعيلي وإنبي بنتيجة ١ - ٢، وتعادل مع الإنتاج الحربي ١ - ١، ومع سموحة ٢ - ٢، مسجلاً ٩ أهداف مقابل ٧ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد شرف مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً عاماً، وخالد عثمان مدرب حراس المرمى، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وشريف خليل إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.