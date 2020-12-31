فرانس فوتبول: على معلول ينافس محرز وزياش على أفضل لاعب في المغرب العربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قائمة اللاعبين الـ10 المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب من المغرب العربي، للعام الجاري 2020. وتضم القائمة الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي المصري، إضافة إلى 9 لاعبين آخرين محترفين في الدوريات الأوروبية. ويتنافس معلول مع كل من مواطنه التونسي إلياس الصخيري (كولن)، والرباعي المغربي سفيان أمرابط (فيورنتينا) وأشرف حكيمي (إنتر ميلان) وحكيم زياش (تشيلسي) وياسين بونو (حارس مرمى إشبيلية).

علاوة على الرباعي الجزائري رامي بنسبعيني (بوروسيا مونشنجلادباخ) ورياض محرز (ليستر سيتي)، وسعيد بن رحمة (وستهام يونايتد) وإسماعيل بن ناصر (ميلان). يذكر أن رياض محرز كان قد توج بهذه الجائزة في العام الماضي 2019، علما بأن الفائز بالجائزة يتحدد عبر تصويت بموقع المجلة الفرنسية . الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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