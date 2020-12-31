شكرا لقرائتكم خبر عن إلتشي × ريال مدريد: سقوط نادر وهدف غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط ريال مدريد في فخ التعادل خارج قواعده في الليجا بعد أن تعادل بنتيجة 1-1 مع مضيفه، إلتشي، في مباراة ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.



وفشل ريال مدريد في الحفاظ على تواجده في قمة الترتيب رفقة أتليتكو مدريد، وأصبح على بعد نقطتين من المتصدر في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، في حين استقر أصحاب الأرض في المركز الخامس عشر بـ جدول الترتيب برصيد 16 نقطة وبدون أي فوز في أخر 5 جولات من المسابقة (تعادلوا 3 وخسروا 2)،

وإن كان الفريق قد نجح اخيرًا في ايقاف سلسلته السلبية ضد العملاق المدريدي مع خسارته لجميع المواجهات ال5 السابقة بين الفريقين في الدوري، قبل مواجهة الأمس، في حين وأهدر ريال مدريد نقاط في ملعب إلتشي للمرة الأولى منذ عام 1978.



وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة وأفتتح التسجيل بواسطة لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش الذي سجل أول هدف له على الإطلاق بضربة رأسية مع ريال مدريد بعد 364 مشاركة بقميص الفريق في مختلف البطولات (هدفه ال26 بشكل عام مع الفريق).



ويعد هذا هو أول هدف بضربات الرأس من لاعب الوسط الكرواتي، منذ عام 2009، عندما سجل مع فريق توتنهام هدفًا بالرأس ضد ويجان في كأس الإتحاد الإنجليزي.

وتسبب الظهير الأيمن دانيال كارفخال في ركلة جزاء على ريال مدريد في بداية الشوط الثاني لـ يدرك أصحاب الأرض نتيجة التعادل بواسطة الجناح الأيسر فيدل تشافيس.

وتعرض ريال مدريد لـ 6 ركلة جزاء في أخر 9 مباريات لعبها في الدوري هذا الموسم، وهو ما يماثل نفس عدد ركلات الجزاء المحتسبة على الفريق خلال مبارياته ال65 السابقة في الدوري.



ويعد ريال مدريد هو ثاني أكثر الفرق التي احتسب عليها ركلات جزاء في لاليجا هذا الموسم (6: مناصفة مع ريال بلد الوليد)، خلف ريال بيتيس الذي احتسب عليه 7 ركلات جزاء في الدوري هذا الموسم.