شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تعظيم سلام للجنة الزمالك وشيكابالا.. وموسيمانى "مش جاى يهزر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى الإعلامى أحمد شوبير على اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك بعد نجاحها فى تسديد مستحقات التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق، بالإضافة لتمديد تعاقد شيكابالا كابتن الفريق الأبيض، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "النهاردة نهاية سنة ولازم كل واحد فينا يعيد حساباته مع نفسه ويعمل كشف حساب لنفسه، أنا عن نفسى بعمله 12 أو 15 مرة فى السنة، زمان كنت بستخدم الورقة والقلم لكن دلوقتى كفاية عليا أعملها فى دماغى بدون كتابة".

وعن الأهلى قال شوبير "جهاز الأهلى بقيادة موسيماني جاى يشتغل مش بيهزر، محلل الأداء بيشوف التمرين من المدرجات ويصوره ويكتب ملاحظاته ويعرض على موسيمانى أداء اللاعبين فى التمرين ، شغل بجد مش هزار".

وعن الدوري قال شوبير: "تعظيم سلام لرضا شحاتة مدرب الجونة ومتصدر الدورى، قولنا للجونة كتير كفاية خواجات وأدوه فرصة ولما خدها تصدر المسابقة".

وعن الزمالك قال شوبير "تعظيم سلام للجنة الزمالك دفعوا فلوس فرجانى ساسى، ولعلمك سواء استمر فرجانى أو رحل كان هياخد فلوس مضاعفة بعدما يشتكى الزمالك زى حمدي النقاز واشيمبونج والزمالك فى عهد المجلس السابق خسر كل القضايا باستثناء كهربا وهى لسة شغالة ، والكورة دى فى ملعب فرجانى ساسى ونتمنى أن يستمر مع الابيض".

وأكمل شوبير: "أفخروا ياجماعة بشيكابالا، وقع على بياض وقال للناس حطوا القيمة اللى أنتم عايزينها، ده شيكابالا اللى كان محروم 5 سنين أنه يلعب للزمالك، لكن سيظل منتمى ومحب للقلعة البيضاء وسيظل الزمالك طول عمره كبيراً".

وعن كرة اليد قال شوبير "حسين لبيب عامل حملة ترويجية لكأس العالم لكرة اليد هتظهر فى الشوارع بداية من غداً وحاجة كويسة جدا، وهشام نصر قعد مع اللاعبين وقالهم انتو سر النجاح وننتظر منكم كثير".