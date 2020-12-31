شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أوباما يفتح صفحة جديدة مع البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك سيفتح صفحة جديدة مع القلعة البيضاء بعد إنهاء أزمة تجديد تعاقده، نظرا لاقتناع الإدارة بإمكانيات اللاعب وارتباط الجماهير به فبعد فاصل من المفاوضات والمطالب المالية للاعب تم الاتفاق النهائى على تجديد عقده .

يوسف أوباما لاعب الزمالك يمتلك الكثير والكثير ليقدمه للفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه لاعب المهام الصعبة والمباريات المهمة التى يضع بصمته فيها.

وأنهى مسئولو نادى الزمالك أزمة تجديد تعاقد يوسف أوباما مهاجم الفريق بعدما نشر اللاعب ستورى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ينتقد فيها مخالفة لجنة الكرة لوعودها بمنحه متأخراته اليوم.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع أوباما مساء أمس تم منحه خلالها مستحقاته المتأخرة على أن يوقع اللاعب على العقود الجديدة وإعلان تجديد تعاقده خلال ساعات.

وفجر يوسف أوباما مهاجم الزمالك أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الرسمى عبر تطبيق "إنستجرام"، والتي تشير إلى عدم التزام مسئولي الزمالك بمنحه مستحقاته المتأخرة ومقدم التعاقد في الموعد الذى حدده النادى.

إدارة الزمالك منحت أوباما شيكا مستحقا الصرف لانهاء ملف مستحقاته والتجديد، الا ان الإدارة لم تفي بوعدها بسبب قيامها بسداد 500 ألف يورو للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك قيمة مستحقاته المتأخرة من أجل الحصول على توقيعه على العقود الجديدة، وهو ما أدى إلى تعطل صرف شيك أوباما ويتم تأجيل ملف تجديد أوباما للغد لحين صرف المستحقات المتأخرة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أوباما فى الصور التالية :