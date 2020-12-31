شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد تعاقده مع أحمد فتوح رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل نادى الزمالك على توقيع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق على عقود تجديده مع النادى فى ساعة متأخرة من صباح اليوم، لمدة 4 مواسم مقبلة، عقب اتفاقه مع إدارة النادى على كل تفاصيل بنود العقد الجديد، حيث ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وقع فتوح على العقود الجديدة عقب حصوله على مقدم التعاقد، وتعديل القيمة المالية للعقد، حيث كان يحصل اللاعب على فئة الناشئين فى العقد السابق، وتم تعديله فى العقد الجديد، خاصة أن اللاعب من أهم الدعائم الأساسية للزمالك خلال الفترة الحالية نظرا لعدم وجود بديل له فى مركز الظهير الأيسر الذى يعانى من عدم اكتمال اللياقة البدنية والفنية لكل من عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى بعد عودتهما من الإصابة.



احمد فتوح مع ايمن يونس

وكان الزمالك قد أنهى ملف تجديد محمود عبد الرازق شيكابالا أمس لمدة موسمين، فى إطار سعي إدارة النادى للحفاظ على القوام الأساسي للفريق بالتجديد للخماسي شيكابالا وأحمد فتوح وفرجاني ساسي ومحمود جنش ويوسف أوباما.

ومن المنتظر إنهاء ملف التجديد ليوسف أوباما مهاجم الفريق اليوم بعد تسلمه شيك بمستحقاته المتأخرة ومقدم التعاقد الجديد، علي ان يوقع علي العقود الجديدة فور عملية صرف الشيك.

وكانت إدارة الكرة بنادى الزمالك قد انهت اتفاقها مع احمد فتوح ومحمود عبد الرازق علي تفاصيل عقديهما الجديد في معسكر الفريق بالإسكندرية قبل مواجهة سموحة في الجولة الثالثة للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، ولم يحددا شروط علي النادي وسيتم تقديرهما ماليا بما يتناسب مع امكانياتهما وتاريخ شيكابالا مع الفريق وكذلك احمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب الاوليمبي والمرشح لقيادة الجبهة اليسري في الزمالك والمنتخب طوال الفترة المقبلة وفي اوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الصيف المقبل.