شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي في تجربة بيراميدز.. دعم أرجنتينى وغضب جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رمضان صبحي لاعب بيراميدز رغم مشاركته منذ إنطلاق الموسم الجارى، إلا أنه مازال غير مؤثر فى الدورى، فلم يُسجبل أهدافاً ولم يصنع رغم ظهور الفريق السماوى فى ثلاث مباريات ببطولة الدورى حتى الآن.

رمضان صبحي انتقل من الأهلى إلى بيراميدز مطلع الموسم الجارى وسط جديد شديد بسبب الطريقة التى رحل بها من الأهلى، ما أثار غضب الجمهور الأهلاوى أن رمضان تلاعب بالأهلى ولم يكن صادقاً حينما تفاوض حول التجديد، وزادت حالة الغضب بسبب عدم قدرة اللاعب على تقديم أى جديد لفريقه حتى الآن وعدم قدرته على تحمل الضغوط.

رمضان صبحي لم يقدم جديدا مع بيراميدز

رمضان صبحي يشارك مع بيراميدز بشكل أساسى لكنه لم يقدم أى جديد للفريق حتى الآن ويأمل الجهاز الفنى للفريقى فى تحسن مستوى رمضان بشكل يساعد بيراميدز على تقديم عروض قوية ونتائج كبيرة في ظل إمتلاك الفريق نجوم كثيرة وبملايين الجنيهات.

الغضب الجماهيري الواضح ضد رمضان صبحي تزامن مع حالة الدعم التى يلقاها اللاعب من جانب الجهاز الفني للفريق وتحديداً الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفني للفريق حيث قال أن رمضان يتميز بقدرات وإمكانيات عالية، مؤكدًا أنه نموذج للاعب المحترف، مضيفًا: "رمضان صبحي لاعب مجتهد جدًا ومختلف وملتزم، وهو من المواهب الشابة ونموذج للاعب المحترف، وأتمنى أن أخرج منه أفضل شيء".

وقال الخواجة الأرجنتينى "أنا سعيد جدا بوجوده فى بيراميدز وأنا أراه يمر ببعض الضغوطات لأنه خرج من النادي الأهلي وانتقل إلى بيراميدز ويركز بشكل جيد، وأنا كمدير فني أتمنى أن أخرج منه أفضل شيء، ولأجل ذلك لا بد أن تكون المجموعة في ظهر هؤلاء اللاعبين".

وحول وجود أى مشكلة مع رمضان صبحى قال: "لم يحدث أى شىء على الإطلاق، وحديثى معه أن يستفيد من جميع النقاط الإيجابية والمواقف الصعبة وأن ينجح في تسجيل الأهداف".

وأردف: "خلال الشهرين الماضيين رمضان صبحي يعمل بشكل قوي ويفهم جيدًا المنافس، وهو رجل محترف بمعنى الكلمة، وعندما احترف في الخارج تغيرت في عقليته.. رمضان محترم جدًا ولكن مندهش مما يقال عبر السوشيال ميديا ولكن هذا الأمر يحدث في الأرجنتين أيضًا".

وعن التعاقد مع أحمد الشيخ أكد: "في البداية كان الحديث عن صفقة تبادلية بانتقال محمد فاروق إلى الأهلى مقابل ضم الشيخ، وأنا وافقت لأننى أرى في اللاعب مميزات أحتاجها بفريقى، وهو اندمج سريعًا مع بيراميدز بعد انضمامه".

كما أشاد رودولفو أروابارينا بعبد الله السعيد، مؤكدًا أنه من أهم اللاعبين في بيراميدز، ومستمع جيد جدًا ويشارك برأيه في بعض الأحيان، مضيفًا: "أراه لاعبا مختلفا وفارقا مع الفريق بشكل كبير بسبب القيادة، والقدوة لباقى زملائه لإنه أول من يحضر التدريب وأخر من يغادر".

وتحدث المدير الفنى لبيراميدز عن حقيقة طلبه التعاقد مع مصطفى محمد وفرجانى ساسى لاعبى الزمالك، قائلا: "مصطفى وساسى لاعبان مميزان جدًا، لكن أنا أمتلك أفضل اللاعبين في بيراميدز وأثق بهم، ولم أطلب على الإطلاق التعاقد مع أي منهما، والأهلى والزمالك ناديان كبيران ويبحثان دائمًا على مرمى الخصم في أدائهم، ويمتلكان ثقافة الفوز، وأتوقع أن المنافسة ستكون شرسة على لقب الدورى هذا الموسم".