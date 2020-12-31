شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل رحلة البحث عن صفقة سوبر قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن مهاجم أجنبي جديد لتدعيم اافرقي الفترة المقبلة فيما أغلق الأهلي ملف التفاوض مع التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الأماراتي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب مطالب اللاعب المالية المُبالغ فيها والتى لا تتناسب تماماً مع خزينة الأهلي فقد طلب المهاجم التوجولي الحصول على مليوني دولار سنوياً من أجل ارتداء قميص الأهلي.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع مهاجم العين الأماراتي للتعاقد معه خلال الفترة الماضية لدعم هجوم الأهلي لكن مبالغة اللاعب في شروطه المالية جعل الأهلي يتراجع عن الصفقة ويبحث عن بديل ، ويحاول مسئولو الأهلي حالياً تدعيم صفوف الفريق بصفقة جيدة بعد تعثر مفاوضات ضم الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز وهناك أكثر من لاعب مُرشح لتدعيم الأهلي في يناير المقبل ، وكان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من ضم سيرينو في يناير إلا أن الأمور عادت لنقطة الصفر بعدما أعلن صن داونز رفض بيع اللاعب الأورجوياني للأهلي في يناير بسبب الخلاف حول المقابل المالي فالأهلي قدّم عرضاً رسمياً لنادي صن داونز منذ أيام لشراء اللاعب بمقابل مليوني دولار قبل أن يرفع الأهلي العرض لمليوني و500 ألف دولار فيما بدأ النادي الجنوب أفريقي طلباته بتحديد مبلغ 5 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب خلال يناير المقبل>

وأنتظر صن داونز أن يرفع الأهلي لثلاثة ملايين دولار و500 ألف دولار على سبيل المثال لكن هذا لم يحدث فأعلن صن داونز فشل المفاوضات ووضعت إدارة الأهلي عدة بدائل للانضمام للفريق بعد فشل محاولات ضم سيرينو ويأتي في مقدمة هذه البدائل ، الجنوب أفريقي كيجان دولي مهاجم فريق مونبيليه الفرنسي والذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري وكان اللاعب تحت أنظار الأهلي خلال فترة تواجده مع صن داونز، وقت التتويج بدوري أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك، وكان يدربه وقتها بيتسو موسيماني المدرب الفني الحالي للأهلي>

كما يظهر على السطح اسم المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة للانتقال للأهلي بعد فشل مفاوضات سيرينو فيما فشلت يضاً محاولات ضم لابا كودجو بسبب مطالبه المالية وبات من المتوقع أن يكون كيجان دولي أو بواليا مهاجم الأهلي الجديد بعد فشل صفقة سيرينو.