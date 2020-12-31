شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تمسكه بالرحيل.. 4 أسباب تمنع مصطفى محمد من الانتقال إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى نادى الزمالك للوصول لحل لأزمته مع مصطفى محمد بسبب رغبته فى الاحتراف الخارجي مستمرة، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى أنه أعلن التمرد على ناديه وغاب عن المران دون إذن بسبب تمسك اللجنة المؤقتة التى تدير حاليًا ببقائه وعدم السماح له بالاحتراف فى الانتقالات الشتوية.

ولم يصل الزمالك أى عرض رسمى للتعاقد مع مصطفى محمد، باستثناء عروض شفهية من وكيل أعمال اللاعب، على رأسها عرض سانت إيتان الفرنسي، ووفقاً لتأكيدات مصطفى محمد ووكيل أعماله، فإن النادى الفرنسى يرغب فى شرائه من الزمالك مقابل 4 ملايين يورو.

كما ذكرت تقارير صحفية وجود مفاوضات بين النادي الأهلي ومصطفى محمد لاعب الزمالك، خاصة في ظل وجود رغبة لدى اللاعب للرحيل من ميت عقبة، وهو ما جعل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ينفى في تصريحات تليفزيونية، وجود أي مفاوضات مع مصطفى محمد لاعب الزمالك.

وهناك 4 أسباب تمنع انتقال مصطفى محمد للقلعة الحمراء وهو ما نستعرضها في التقرير التالى..

الانتماء

يعد مصطفى محمد من أكثر اللاعبين الذين ينتمون لقلعة الزمالك قلباً وقالباً، ولن يستطيع الرحيل عن الفريق واللعب للمنافس التقليدي، حتى لا يخسر جمهور الأبيض الذى لا زال يدعمه ويرى فيه أنه مهاجم الفريق لسنوات كثيرة.

العلاقة حاليا بين القطبين

تشهد الفترة الحالية حالة من التقارب بين إدارة القطبين، بعد سنوات من القطيعة أثناء تواجد المجلس السابق للأبيض، وهو ما يمنع الأحمر من الدخول في مفاوضات مع أي لاعب من الأبيض، وهو ما أعلن عنه أمير توفيق أن الأهلى هدفه مساندة الأبيض ومن المستحيل الدخول في مفاوضات مع أي لاعب في الزمالك.

عقده مع الزمالك

يرتبط مصطفى محمد بعقد ساري مع نادي الزمالك، ولا يحق له الرحيل عن الفريق إلا بموافقة ناديه، وهو ما يجعل الأهلي يرفض الدخول في صدام مع إدارة الزمالك.

حلم الاحتراف

يرغب البلدوزر في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خاصة في ظل تلقيه أكثر من عرض مغرٍ للاحتراف خاصة مع فتح باب القيد الشتوي حالياً، وآخرهم سانت إتيان الذى رفع عرضه لـ3.5 مليون يورو.