قصة هدف.. متعب ينقذ الأهلى أمام وفاق سطيف الجزائرى في الوقت القاتل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة السوبر الإفريقي التي جمعت الأهلي بطل الكونفدرالية مع وفاق سطيف الجزائري بطل دوري أبطال إفريقيا، والتي توج بها بطل الجزائر بعد الاحتكام غلى ركلات الترجيح تسجيل عماد متعب هدف الإنقاذ للأهلي في الوقت القاتل، ويقوده للعب ركلات الترجيح، بعدما كانت المبارة تسير في سكة فوز وفاق سطيف بهدف نظيف.
وتأخر فريق الأهلى أمام فريق وفاق سطيف الجزائرى فى كأس السوبر 2015، ولكن الكل كان على يقين بأن الأهلي سيعود فى الوقت القاتل، ليس جمهور الأهلى فقط بل الجزائريين وقبلهم المعلق عصام الشوالى الذى كان يعلق على اللقاء.
عماد متعب حل بديلا فى اللقاء، وبالفعل استطاع أن يتعادل للأهلى فى الوقت القاتل، ولكن ضربات الترجيح لم تبتسم للأهلى وخسر اللقب.
وجاء الهدف من هجمة منظمة للأهلي بدأت من عند حسام عاشور من وسط الملعب، حتى وصلت غلى صلاح الدين سعيدو، الذي لعبها رأسية ووصلت إلى متعب الذي أهداها بقدمه في المرمى ويجدد آمال المارد الأحمر في التتويج باللقب، قبل أن يخسر في ركلات الحظ الترجيحية.
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