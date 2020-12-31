شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. متعب ينقذ الأهلى أمام وفاق سطيف الجزائرى في الوقت القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة السوبر الإفريقي التي جمعت الأهلي بطل الكونفدرالية مع وفاق سطيف الجزائري بطل دوري أبطال إفريقيا، والتي توج بها بطل الجزائر بعد الاحتكام غلى ركلات الترجيح تسجيل عماد متعب هدف الإنقاذ للأهلي في الوقت القاتل، ويقوده للعب ركلات الترجيح، بعدما كانت المبارة تسير في سكة فوز وفاق سطيف بهدف نظيف.

وتأخر فريق الأهلى أمام فريق وفاق سطيف الجزائرى فى كأس السوبر 2015، ولكن الكل كان على يقين بأن الأهلي سيعود فى الوقت القاتل، ليس جمهور الأهلى فقط بل الجزائريين وقبلهم المعلق عصام الشوالى الذى كان يعلق على اللقاء.