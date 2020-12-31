شكرا لقرائتكم خبر عن لغياب الإسعاف.. اعتماد فوز مركز شباب تلا على ديرب نجم في دوري القسم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة مسابقات المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث اعتماد فوز مركز شباب تلا على نادي ديرب نجم بثلاثة أهداف نظيفة، بسبب عدم وجود سيارة الإسعاف لملعب ديرب نجم بالجولة الخامسة للموسم الحالي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد شباب تلا إلى 12 نقطة، ليتساوي مع فاقوس في عدد النقاط بالمركز الثالث، فيما توقف رصيد ديرب عند 3 نقاط بالمركز الثاني عشر.

ومن المقرر أن يلتقي في الجولة المقبلة تلا مع ميت خاقان، وديرب مع غزل شبين، السبت المقبل.

وأكد أحمد أبوطالب، رئيس منطقة المنوفية لكرة القدم، أن اللوائح والقوانين الدولية تنص على تواجد سيارة إسعاف في أرض الملعب وقت إقامة المباراه، موضحاً أن المباراه كانت على ملعب ديرب نجم، وصاحب الأرض هو المنوط به الاتفاق مع سيارة الإسعاف.

وأوضح «أبوطالب» أنه تم اعتماد فوز فريق تلا بسبب عدم تواجد سيارة الإسعاف قبل بدء المباراه، مؤكداً أن الفريقين نزلا إلى أرض الملعب بالإضافة إلى الحكم وانتظر لمرور المدة القانونية المقدرة بثلث ساعة، وبعد انتهاء المدة قام الحكم بإلغاء المباراة، وكتابة ما حدث في تقرير المباراة.