شكرا لقرائتكم خبر عن الترهونى أول الراحلين عن سموحة فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لسموحة بقيادة أحمد سامى على الإستغناء عن الليبى محمد الترهونى ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة المقرر أن تبدأ يناير المقبل لتدعيم صفوف الفريق بلاعب أخر سوبر .

ويرغب أحمد سامى في إنهاء التعاقد مع مهاجم ليبى سوبر أتم اتفاقه معه بشكل رسمي ويتكتم على اسمه لحين فتح باب القيد الشتوى في الأول من يناير في ظل الحاجة الماسة لمهاجم بعد رحيل صلاح محسن للأهلى .

وخسر سموحة أمام الزمالك أمس فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز بهدفين نظيفين أحرزهما أشرف بن شرقى من ركلة جزاء واحمد فتوح، كما سيضطر الجهاز الفنى للفريق لاعادة المباراة مرة أخرى امام اللاعبين من اجل شرح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال لقاء الزمالك الأخير .

وتعاقد سموحه مع 8 صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وهم محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، وعبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.