شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب نتيحة مسحة كورونا قبل إعلان قائمة مباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو النادي الأهلي، ظهور المسحة الطبية للكشف عن كورونا والخاصة بالجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول ولاعبي الفريق أجروا اليوم الخميس، قبل إعلان قائمة مباراة وادي دجلة المقرر لها غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مرانه الأخيراليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة القادمة، قبل الدخول في معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني للاهلى على الحديث خلال محاضرة الفيديو، التي استمرت 40 دقيقة مع اللاعبين عن مباراة وادي دجلة المحدد لها غدا الجمعة فى الاسبوع الخامس للدورى ، وأبرز مواطن القوة والضعف في الفريق المنافس.

على جانب آخر، خاض طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تدريبات استشفائية وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني طاهر محمد طاهر من كدمة شديدة في الضلوع، تسببت في عدم استكمال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أمس عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل.