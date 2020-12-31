شكرا لقرائتكم خبر عن قبل توديع عام 2020.. أندية ونجوم زينوا منصات التتويج.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ونطوى صفحة 2020، الذى شهد تواجد العديد من النجوم في مختلف الألعاب على منصات التتويج، فضلا عن الأندية التي استطاعت تحقيق الألقاب والإنجازات، وعلى رأسها الأهلى والزمالك قطبي الكرة المصرية، فالمارد الأحمر يبقى الحدث الأبرز بالنسبه له اقتناص بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن خزائن القلعة الحمراء منذ 7 مواسم متتالية، بينما الزمالك نجح في تحقيق بطولتين في شهر فبراير الماضي ليخطف هذا الحدث الأنظار ويصبح حديث الصباح والمساء في الأوساط الرياضية.

"الخليج 365"يستعرض في السطور التالية لأندية والنجوم الذين زينوا منصات التتويج في 2020... الزمالك

حقق فريق الكرة بالزمالك الإنجاز الأبرز في 2020 عندما توج ببطولتين خلال شهر فبراير الماضي حيث تمكن الفارس الأبيض من التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي ونجح بالتتويج ببطولة السوبر المصري، على حساب النادي الأهلي، بضربات الترجيح.

الأهلى

حسم النادى الأهلى لقبه الـ42 فى تاريخه هذا الموسم وللمرة الخامسة ونجحت الكتيبة الحمراء أيضا في تحقيق لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا الأول له منذ عام 2013 على حساب الزمالك وتعد بطولة كأس مصر هى الثالثة للأهلى فى 2020 .

أبطال الاسكواش

توج فارس دسوقي بلقب الرجال في بطولة "بلاك بول" كما دخل طارق مؤمن وزوجته رنيم الوليلي موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية كأول زوجين في رياضة الإسكواش يفوز كل منهم بلقب بطولة العالم في إنجاز كبير.

كما استعادت نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج صدارة التصنيف العالمي للإسكواش للسيدات بعد غياب طويل دام ما يقرب لعامين، وذلك خلال التصنيف الشهري للاعبين واللاعبات الصادر عن الاتحاد الدولي خلال شهر نوفمبر الماضي.

بيج رامى

حقق البطل العالمى المصرى ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» Big Ramy» بطولة "مستر أولمبيا 2020"، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية ويثير موجة من الفرح في الأوساط الإعلامية في مصر والدول العربية وتعد "مستر أولمبيا" أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة، حتى نجح فى حصد اللقب هذا العام.