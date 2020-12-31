شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول ينافس «محرز وحكيمي وزياش» على جائزة أفضل لاعب مغاربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت مجلة فرانس فوتبول، علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ومنتخب تونس، ضمن قائمة أفضل لاعب مغاربي لعام 2020.

وضمت قائمة المجلة الفرنسية، 9 لاعبين بجانب معلول، جميعهم من الدوريات الأوربية الكبرى، على رأسهم، رياض محرز، لاعب المتتخب الجزائري، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وعلي معلول، لاعب النادي الأهلي والمنتخب التونسي، ومواطنه التونسي إلياس الصخيري، لاعب فريق كولن.

وجاء الرباعي المغربي سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي، وأشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، وحكيم زياش لاعب فريق تشيلسي، وياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية.

ومن الجزائر، جاء رامي بنسبعيني، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، ورياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، وسعيد بن رحمة لاعب وستهام يونايتد، وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان.

وفتح موقع المجلة الفرنسية باب التصويت أمام الجماهير منذ اليوم الخميس.

يذكر أن رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، فاز بهذه الجائزة العام الماضي.

علي معلول