شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا يعوض كريستيانو رونالدو في ريال مدريد بعد 3 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي من الرحيل عن «الكالتشيو» بعد وصول المفاوضات مع فريقه الحالي حول تجديد عقده لطريق مسدود.

ووفقا لموقع ماركا، فأن ديبالا مرشح بقوة لتدعيم صفوف ريال مدريد خاصة في ظل تعرض النجم البلجيكي إيدين هازارد، للإصابات المتكررة التي أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

وأكد التقرير، أن زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يرغب في التعاقد مع ديبالا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الخط الأمامي بصفقات سوبر تستيطع تعويض كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن فريقه منذ 3 أعوام.