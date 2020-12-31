شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون بيكير: ليفربول لم يستحق التعادل أمام نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، حزنه الشديد بعد تعادل فريقه أمام نيوكاسل يونايتد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأربعاء على أرض ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر البريميرليج.

ووفقا لموقع ديلي ميل، أكد بيكر، أن ليفربول لم يستحق التعادل أمام نيوكاسل، خاصة وأننا أهدرنا العديد من الفرص كانت كفيلة بخروجنا فائزين، ولكن التوفيق والحظ كان لهما دورا أخر مع الفريق المنافس، ومنعنا من التسجيل.