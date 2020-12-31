ليفاندوفسكي: سأبذل قصارى جهدي للفوز بلقب الأفضل في العالم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، سعادته بتحقيق جائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم الجاري، متمنيا أن يحصد هذا اللقب مرة أخرى خلال الموسم الكروي الجديد 2021.
وأكد وفقا لموقع «بليد» الألماني: «سأبذل قصارى جهدي خلال الموسم الكروي الجديد حتى أتمكن من حصد لقب أفضل لاعب في العالم مرة ثانية على التوالي، فأنا أتمنى أن أشعر مرة أخرى بتربعي على عرش لاعبي العالم خاصة في ظل منافسة النجمين الكبيرين ليونيل ميسي، وكريتسيانو رونالدو».
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