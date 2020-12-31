شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر السابق يضع روشتة استعادة رمضان صبحي لمستواه: «اغلق هاتفك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، بعض النصائح للنجم المصري، رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي.
وقال: لابد أن يغلق رمضان صبحي هاتفه ويركز فقط في تدريباته مع فريقه الحالي، وأن يبتعد عن السوشيال ميديا خلال هذه المرحلة حتى يتمكن من استعادة مستواه الفني سريعا الذي اعتاد عليه مع الأهلي أو المنتخب المصري.
أضاف علاء خلال تصريحاته المتلفزة: «رمضان صحبي يتعرض لضغط جماهيري كبير عقب انتقاله من الأهلي لبيراميدز، أثر هذا الأمر على مستواه الفني لذا عليه الابتعاد عن الجميع ويصب تركيزه فقط على فريقه».
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