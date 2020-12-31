شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد منتخب مصر 2020.. فوزان تحت قيادة حسام البدرى فى غياب صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عام 2020 على الانتهاء والذى شهد الكثير من الأحداث لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدرى فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والذى أثر بشكل كبير على البطولات الرياضية بشكل عام وبطولات كرة القدم بشكل خاص.

وتعرض المنتخب للعديد من الأحداث خلال هذا العام أبرزها مشكلة القيادة وعدم مشاركة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فأي مباراة مع الفراعنة لإصابته المتنوعة.

وعاندت سنة 2020 نجم الفراعنة محمد صلاح ومنعته من المشاركة في أي مباراة مع منتخب مصر منذ خروج الفراعنة من بطولة أمم أفريقيا في عام 2019 والتي أقيمت على الأراضي المصرية، حيث غاب عن المشاركة خلال مباريات شهر نوفمبر لعام 2019 بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي بأحد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي.

انتقادات واسعة

دخل المنتخب عام 2020 بانتقادات شديدة القوة، وذلك بالتعادل في مباراتي كينيا وجزر القمر بهدف لكل منتخب والسلبي على الترتيب، الأمر الذي أثار الجدل الواسع بين الجماهير المصرية التي كانت تتمنى أداء مشرف بعض الخروج المخزي في بطولة أمم أفريقيا.

ومن ثم جاءت جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) والتي تسببت في وقف النشاط الكروي لمدة دامت لأكثر من خمس شهور بداية من شهر مارس الماضي.

تصحيح المسار

ونجح منتخب مصر فى الفوز على توجو فى المباراة التى جمعت المنتخبان على “استاد القاهرة” بهدف نظيف سجله حمدى الونش، ولكن أداء منتخب مصر لم يكن مرضيا أيضا للجماهير المصرية.

ولكن جاء رد الفراعنة بالشكل الكافى فى توجو حين هزم الفراعنة المنتخب صاحب الأرض بنتيجة 3\1، بعدما أشرك البدرى 7 عناصر جديدة فى التشكيلة الأساسية منهم للإصابة البعض من المباراة الماضية والآخرين لوجهة نظر فنية وكان أبرزهم لاعبى الأهلى محمد مجدى أفشة ومحمد شريف وأحمد حسن كوكا، لاعب أولمبياكوس النهائي، بدل من عبد الله السعيد، لاعبى الزمالك أحمد السيد زيزو ومصطفى محمد على الترتيب.

ليتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 8 نقاط رغم التساوى مع جزر القمر فى عدد النقاط لكن فارق الأهداف جاء لصالح الفراعنة، كينيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتوجو متذيل المجموعة بنقطة وحيدة.