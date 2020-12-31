أحمد حسن: رحيل مصطفى محمد حل لمشاكل الزمالك المالية.. والأهلي لا يحتاج "سيرينو"

قال أحمد حسن، قائد ومدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، إن اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة دورها إجراء انتخابات، وليس تسيير أعمال.

وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" كنا نأمل في أن يكون هناك فكر مختلف، ولكن ما أراه أننا نعود سنوات للوراء، وترشحي لانتخابات اتحاد الكرة موضوع سابق لأوانه.

وتابع: مصطفى محمد حلمه الاحتراف، ويتمنى أن يكون مثل محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه، وهذا حقه، وأنصحه بالاجتهاد والاستمرار في مكانه، أرى أن احتراف مصطفى سيحل أزمات مالية كثيرة داخل الزمالك، خمسة ملايين دولار قادرة على حل أزمات مالية كبيرة.

واختتم عميد لاعبي العالم "الأهلي لا يحتاج إلى جاستون سيرينو، والمدير الفني بيتسو موسيماني وجد ضالته في محمد شريف ومشاركته بمركز رأس الحربة الذي سهل له أمور كثيرة، هذا بجانب حسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر".