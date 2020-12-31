شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، معكسرا مغلقا استعداداً لمواجهة وادي جلة المقرر لها مساء غداً في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع خلالها الأهلي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري، بعدما سبق وفاز على المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة في أول جولات ليحصد المارد الأحمر 9 نفاط من 3 مباريات خاضها في الدوري حتى الأن ويبدأ بشكل جيد رحلة الفوز بالدرع للمرة الـ43 والسادسة على التوالي.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي سلبية مسحة الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة، ثنائي الفريق وتعافيهما من فيروس كورونا ، وأشار مدير الكرة إلى أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق سيجري مسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق.

فيما تاكد غياب طاهرطاهر لاعب الفريق عن مباراة وادى دجلة ، وفقا لتأكيدات سيد عبدالحفيظ الذى قال إن طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق سيعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام ، وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الأشعة التي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط .

وغادر طاهر محمد طاهر مباراة الأهلي والإتحاد السكندري ، الأثنين الماضي بملعب السلام في الجولة الثالثة من بطولة الدوري والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة بسبب الإصابة بكدمة في الضلوع وتوجه اللاعب لأحد المستشفيات القريبة من ملعب السلام وخضع لأشعة لم تُثبت إصابته بشكل خطير.