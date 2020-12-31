نتائج مميزة لبراعم الصيد بدوري الأكاديميات

حققت براعم نادى الصيد نتائج طيبة فى الاسبوع الثالث لمنافسات دورى الاكاديميات لكرة القدم ، واسفرت نتائج فرق الصيد على النتائج التالية : تغلب فريق 2011أ بصيد الدقى على فريق سيراميكا بهدف نظيف ، فيما فاز فريق 2010(أ) بصيد الدقى على العياط بخماسية نظيفة ، وتعادل فريق 2009(أ) بصيد الدقى مع سيراميكا 1/1.

كما تفوق فريق 2007(أ) بصيد الدقى على كسكادا

1/5 ، وتعادل فريق 2008(أ) مع الاعلاميين سلبياً وفاز فريق 2008(ب) بصيد الدقى على الشرقية للدخان برباعية نظيفة ، فيما تغلب فريق 2010(ب) بصيد الدقى على اكاديمية مسلم 2/3 ، بينما تعادل سلبيا فريق 2009(ب) بصيد الدقى مع صيد القطامية.

ويضم رئيس الجهاز ايمن منصور ، مشرف قطاع البراعم

نبيل البحطيطى ، مدير ادارى القطاع رامى على.

فيما فاز فريق 2009 بصيد اكتوبر على فريق البطل الاولمبى 3/ صفر ، وتفوق فريق 2011 بصيد اكتوبر على فريق اكاديمية لافيينا بهدفين اعتباريين لإنسحاب المنافس وبنفس النتيجة فاز فريق 2012 على فريق الفاروق ويضم الجهاز الفني :حسين السقا مدير فنى، وعبد الغنى رفعت مدرب مواليد 2012،وخالد توفيق مدرب، وحسام الدين محمد2011 وايمن علام مدرب مواليد 2010، واحمد حلمى مدرب 2009، وخالد على اخصائي إصابات ،ومحمد مرضى مدير ادارى.