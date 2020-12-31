شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة الزمالك» يواصل استعدادته لمواجهة الزهور في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك، الخميس، استعداداته لمباراته المقبلة أمام نظيره الزهور في بطولة الدوري، على أن يؤدي الفريق تدريباته في صالة الجيم وكذلك في صالة النادي ضمن تحضيراته لمباراة الزهور.
ويلتقي فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره الزهور، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام؛ حيث ستُقام المباراة على صالة الزهور
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