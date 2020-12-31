شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام بديل محمد هاني في الأهلي أمام وداي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على تجهيز أحمد رمضان بيكهام، لشغل مركز الجناج الأيمن خلال لقاء وادي دجلة المقرر إقامته الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل بيكهام بديلا للاعب محمد هاني، الظهير الأيمن الأساسي للفريق، بعدما غاب عن مران أمس بسبب تعرضه لنزلة برد، أبعدته عن المران الأساسي للفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.