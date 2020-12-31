شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند ينضم إلى برشلونة بأوامر ليونيل ميسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب إيرلينج هالاند، لاعب بروسيا دورتموند، من الانضمام لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بدعم من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي يرغب في ضم اللاعب لصفوف الفريق الكتالوني لتدعيم الخط الأمامي الذي يعاني بشدة منذ فترة.
ووفقا لموقع ماركا، فأن لاعب الفريق الألماني، يرحب بشدة للانتقال لصفوف برشلونة الصيف المقبل خاصة وأن ينوى خوض تجربة كروية جديدة بعيدا عن دوري البوندسليجا الذي قضى فيه ما يقرب من 3 سنوات متتالية.
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