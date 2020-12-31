شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان عقب التعادل أمام إلتشي: الكل سيفقد نقاط في الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن فريقه كان الأحق والأقرب لتحقيق الانتصار خلال لقاء إلتشي الذي انتهى بالتعادل خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ووفقا لموقع ماركا الإسباني، قال المدرب الفرنسي، علينا أن نخفف الضغوط النفسية عن اللاعبين، مازال مشوار الدوري طويلا، الجميع سيبقد نقاط خلال المرحلة المقبلة، بما فيهم ريال مدريد وبرشلونة.