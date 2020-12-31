شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعفو عن أوستن أموتو ويضمه لمعسكر لقاء الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر على ماهر، المدير الفني لفريق المصري، بالعفو عن مهاجه النيجيري أوستن أموتو مهاجم الفريق، الذي دخل في خلاف حاد مع مدرب الفريق البورسيعدي خلال الفترة الماضية.

ووفقا لما أعلنه عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، على حسابه الخاص بموقع تويتر، فأن اللاعب النيجيري سيعود مرة أخرى للتدريبات الجماعية مع الفريق البورسعيدي بداية من يوم السبت المقبل للمشاركة في المعسكر المغلق استعدادا للقاء الاتحاد السكندري الذي خسر الجولة الماضية أمام الأهلي برباعية نظيفة.