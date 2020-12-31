الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الإسماعيلي تدريباته صباح الخميس، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الدروايش وفقا لتعليمات محمد وهبة، المدير الفني لفريق الإسماعيلي. ويستعد الدراويش لمواجهة مصر المقاصة الجريح الذي خسر مواجته الأخيرة أمام الجونة بهدف دون رد. ويعمل محمد وهبة، على استمرار الانتصارات الذي بدأها منذ اللقاء الماضي أمام أسوان بهدفين دون رد، لتحقيق الاستقرار الفني داخل الدروايش. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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