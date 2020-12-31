شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: أنهينا صيام الانتصارات أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، إنه سعيد بتحقيق فوزه الانتصار الأول خلال بطولة الدوري الممتاز بهدفين دون رد أمام البنك الأهلي.

أضاف النحاس، في تصريحات متلفزة: «استطاعنا انهاء صيامنا عن الانتصارات خلال هذا الموسم خاصة بعد أن خسارتنا أمام الزمالك في اللقاء الاقتتاحي لنا بالبطولة المحلية».

وأكد أن هذا الانتصار سيدفعنا للأمام مرة أخرى لتحقيق انجاز الموسم الماضي والاستمرار والمنافسة في المربع الذهبي واللعب في البطولات الأفريقية.